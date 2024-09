Mpox in India: विदेश से भारत लौटे 1 व्यक्ति में वायरस, जांच के बाद होगा खुलासा, अभी हालत स्थिर

Highlights Mpox in India: विदेश से लौटे भारतीय में वायरस Mpox in India: अभी अस्पताल में भर्ती Mpox in India: हालत स्थिर, जांच के लिए गए सैंपल

Mpox in India: विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति पर मंकीपॉक्स (एमपॉक्स) वायरस होने का संदेह है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है और ये भी बताया कि उसे एडमिट करा दिया गया है और उसकी स्थिति स्थिर है। फिलहाल सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि उस व्यक्ति को आइसोलेट है और उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है। हालांकि, मरीज के सैंपल इकट्ठा कर टेस्ट के लिए भेजे गए हैं, जिसमें एमपॉक्स वायरस साफ होने का पता लगना बाकी है।

गौरतलब है कि मंत्रालय ने बताया कि सारी ऐतिहात बर्ते जा रहे हैं, जिससे दूसरों में ये ना जाए और इसके विस्तार होने से इसे रोक लिया जाए। अभी स्थिति को साफ करने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने मना किया, क्योंकि सैंपल अभी जांच के लिए गए हैं। ये भी साफ किया जा रहा है कि इस बीच वो किन लोगों से मिला है।

A young male patient, who recently travelled from a country currently experiencing Mpox (monkeypox) transmission, has been identified as a suspect case of Mpox. The patient has been isolated in a designated hospital and is currently stable. Samples from the patient are being… pic.twitter.com/2DUNueIZWr