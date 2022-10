मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने गांबिया में मारे गये बच्चों के मामले में पेश की सफाई, बोली- 'दवा निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चे माल को प्रामाणित कंपनियों से लेते हैं'

Highlights मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने कहा कि वह कोई भी उत्पाद भारत में नहीं बेचते हैं इसके साथ ही मेडेन फार्मास्युटिकल्स ने कहा कि कफ सिरप बनाने के लिए कच्चा माल केवल प्रतिष्ठित कंपनियों से लेते हैं डब्लूएचओ के मुताबिक मेडेन फार्मास्युटिकल्स की दवा के सेवन से गांबिया में 66 बच्चों की मौत हुई

दिल्ली: भारत की मेडेन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के कफ सिरप से गांबिया में हुई 66 बच्चों की कथित मौत के मामले में कंपनी ने सफाई जारी करते हुए कहा कि वह भारत में अपना कोई भी उत्पाद नहीं बेचते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा दवा निर्माण के लिए प्रयोग होने वाले कच्चे माल को वह केवल प्रामाणित और नामी कंपनियों से ही लेती है।

इस संबंध में कंपनी ने अपने लेटर हेड पर एक बयान जारी किया है, जिसे समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने ट्विटर पर साझा किया है। इस बयान में कंपनी ने कहा है, "हम अपना कोई भी उत्पाद घरेलू बाजार में नहीं बेचते हैं। हम दवा निर्माण के लिए कच्चा माल प्रमाणित और प्रतिष्ठित कंपनियों से ही प्राप्त करते हैं। सीडीएससीओ के अधिकारियों ने दवा के नमूने लिए हैं और हम उनके द्वारा जारी होने वाले परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

