India's 2nd Mpox case: केरल के मलप्पुरम में 38 वर्षीय व्यक्ति में मंकीपॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई, भारत का दूसरा पुष्ट मंकीपॉक्स मामला

India's 2nd Mpox case:केरल के मलप्पुरम में इलाज करा रहे 38 वर्षीय व्यक्ति में एमपॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह भारत का दूसरा पुष्ट मंकीपॉक्स मामला है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मलप्पुरम के 38 वर्षीय व्यक्ति का संयुक्त अरब अमीरात से लौटने के बाद परीक्षण पॉजिटिव आया है। फेसबुक पर एक पोस्ट में वीना जॉर्ज ने लोगों से उपचार लेने और यदि उनमें कोई भी ज्ञात लक्षण दिखाई दे तो स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने का आग्रह किया।

#Kerala Health Minister @VeenaGeorge03 confirmed today that a 38-year-old man from the UAE, who had been undergoing treatment for Mpox-like symptoms, has tested positive for #Mpox in Malappuram district.



The individual is currently under isolation and receiving care. The Health… pic.twitter.com/vJ77bC960u