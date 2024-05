जेन-जी के BORG शराब पीने के ट्रेंड को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जारी की चेतवानी, जानें क्या कहा

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2024 07:28 AM

Next

राष्ट्रीय राजधानी जहर केंद्र के अनुसार, बोर्ग शराब आम तौर पर दिन की पार्टियों में होती है, जिसे लोकप्रिय रूप से डार्टीज के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रतिभागी एक गैलन आकार के प्लास्टिक के जग को ले जाते हैं जिसके अंदर एक शक्तिशाली अल्कोहल मिश्रण होता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर