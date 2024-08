2 चम्मच खाते ही फौलाद बन जाएगा शरीर, सूखी हड्डियों में जान फूंक देगी ये चीज

Highlights Health benefits of Chia seeds: चिया सीड खाने से क्या फायदा होता है? Chia Seeds ke Fayde: इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा के साथ-साथ प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फ़ॉस्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है How to eat chia seeds: चिया सीड्स में ढेरों विटामिन्स, फाइबर और प्रोटीन होता है

Health benefits of Chia seeds: चिया को सैल्विया हिस्पैनिका के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप रोजाना दो चम्मच चिया सीड्स अपनी डाइट में शामिल करें तो ये आपको बेमिसाल फायदे दे सकता है, आज हम आपको चिया सीड्स के फायदे बताने जा रहे हैं, चिया हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये वजन नियंत्रित से लेकर दिल, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है, इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, इसमें एंटी-कैंसर गुण होते हैं।

चिया सीड्स के फायदे:

चिया के बीज में बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करने के गुण होते हैं। डायबिटीज रोगियों को रोजाना एक सीमित मात्रा में चिया बीज का सेवन करना चाहिए।

चिया बीज में एंटी-ऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। ये शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काबू में रखता है। इन बीजों के सेवन से हृदय रोगों को आने से भी पहले ही रोका जा सकता है।

चिया बीज शरीर में जमा हो रही चर्बी को पिघलाकर प्राकृतिक रूप से इसे शरीर से बाहर करने में सक्षम होते हैं। इसके रोजाना सेवन से कुछ ही दिनों में वजन कम होने लगता है।

अगर आपको हर समय थकान, कमजोरी का एहसास होता है तो आपको अपनी डाइट में चिया के बीज जरूर शामिल करने चाहिए। ये शरीर को चुस्त, दुरुस्त और ऊर्जावान बनाने में मदद करते हैं।

चिया के बीज में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसका किसी भी रूप में सेवन करने से हड्डियों को अन्दर तक मजबूती मिलती है। इन बीजों में मौजूद बोरोन भी हड्डियों की सेहत के लिए अच्छा होता है।

आजकल मांसपेशियों संबंधी बीमारियां काफी बढ़ गई हैं। चिया बीज नसों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे तत्व नसों को मजबूत बनाते हैं।

चिया सुपरफूड जो आपके दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है वह है चिया सीड्स। इनमें उच्च मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं, ये सभी पोषक तत्व आपके दिल के लिए अद्भुत हैं। इन्हें भिगोएं, भूनें या अपने व्यंजनों में वैसे ही उपयोग करें, इन बीजों का आनंद लेने के बहुत सारे तरीके हैं। फाइबर से भरपूर चिया सीड्स आपके दिल के लिए अच्छे हैं क्योंकि वे कोलेस्ट्रॉल को कम करने और आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। लगभग पांच बड़े चम्मच या 50 ग्राम चिया सीड्स खाना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। चिया सीड्स से अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करें।

