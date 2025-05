'हमें 1971 में पाक सैनिकों द्वारा सरेंडर की गई 93,000 बंदूकें दे दो': BLF के प्रमुख ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत से मांगी मदद | WATCH

Highlights वीडियो में निर्वासित बलूच नेता को वैश्विक समुदाय और भारत को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है जिसमें वह बलूचिस्तान की लड़ाई के लिए समर्थन का आग्रह कर रहे हैं अपने बयान में नज़र बलूच ने पाकिस्तान की सत्ता संरचना की तीखी आलोचना की

नई दिल्ली: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) के कमांडर-इन-चीफ अल्लाह नज़र बलूच का एक बिना तारीख वाला वीडियो, जो 11 मई को सोशल मीडिया पर सामने आया था, इस समय इंटरनेट पर घूम रहा है। 30 मिनट की इस क्लिप में, निर्वासित बलूच नेता को वैश्विक समुदाय और भारत को संबोधित करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें वह बलूचिस्तान की लड़ाई के लिए समर्थन का आग्रह कर रहे हैं, जिसे वह बार-बार "फासीवादी" पाकिस्तानी राज्य कहते हैं।

वायरल वीडियो में नज़र ने नई दिल्ली से एक दुर्लभ सीधी अपील करते हुए कहा, "भारत को हमें केवल 93,000 बंदूकें देनी चाहिए, जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना द्वारा आत्मसमर्पण की गई थीं, फिर देखें कि हम बलूचिस्तान में पाकिस्तान के फासीवादी राज्य के साथ क्या करते हैं।"

अपने बयान में नज़र बलूच ने पाकिस्तान की सत्ता संरचना की तीखी आलोचना की। उन्होंने पाकिस्तान को एक “दुष्ट” और “फासीवादी” राज्य बताया, जिसके केंद्र में पंजाब है। उन्होंने पाकिस्तान पर हिंसा, जबरन गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं के ज़रिए जातीय बलूचों को दबाने का आरोप लगाया।

BLF commander Dr Allah Nizar asks help from India to fight the occupying Pakistani forces in Balochistan. pic.twitter.com/9mQlToYp1m