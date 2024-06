मानसून के मौसम में इन 5 तरह के भोजन से बचें, घर आ सकती है बीमारी, जानें सुरक्षित और स्वस्थ रहने के उपाय

Highlights मानसून के मौसम में खान-पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है बैक्टीरिया, कवक और अन्य बीमारी फैलाने वाले रोगाणु तेजी से विकसित होते हैं कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाना चाहिए

foods you need to avoid this monsoon season: देश के कई हिस्सों में मानसून का मौसम आ चुका है। इस मौसम में खान-पान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आने वाले महीनों के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की गुणवत्ता और शुद्धता पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मानसून के मौसम में प्रदूषण और खाद्य जनित बीमारियों के बढ़ते खतरे के कारण कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाना चाहिए। इस दौरान नमी के कारण बैक्टीरिया, कवक और अन्य बीमारी फैलाने वाले रोगाणु तेजी से विकसित होते हैं। इस लेख में हम आपको उन पांच खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं जिनसे मानसून के मौसम में यथासंभव बचने की कोशिश करना चाहिए।

पत्तेदार सब्जियां

मानसून के दौरान नमी के स्तर में वृद्धि के कारण पालक, पत्तागोभी और साग जैसी सब्जियों के दूषित होने का खतरा होता है। ये बैक्टीरिया और परजीवियों को आश्रय दे सकते हैं। इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनके सेवन से बचने का प्रयास करना चाहिए।

सड़क पर खुले में बिकने वाला भोजन

मानसून के मौसम में स्ट्रीट फूड जोखिम भरा हो सकता है। यह अक्सर अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जाता है। खाद्य जनित बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए स्ट्रीट वेंडरों के चाट, पकौड़े और समोसे जैसे खाद्य पदार्थों से बचें। मानसून के मौसम में सड़क पर खुले में बिकने वाला भोजन आपकी सेहत का जायका बिगाड़ सकता है।

सड़क पर खुले में बिकने वाले कटे हुए फल

रेहड़ी-पटरी पर या बाजारों में बेचे जाने वाले पहले से कटे फलों को ठीक से धोया नहीं जाता। काट कर रखने के बाद भी इनपर धूल मिट्टी पड़ती रहती है। बेहतर होगा कि आप जोखिम को कम करने के लिए साबुत फलों को घर लाएं और धोने के बाद काट कर खाएं।

सी-फूड या समुद्री भोजन

मानसून के मौसम में सी-फूड से भी बचने की सलाह दी जाती है। यह मौसम जलजनित बीमारियों के बढ़ने के लिए जाना जाता है और इस दौरान समुद्री भोजन आसानी से दूषित हो सकता है। इस मौसम में मछली, झींगा और अन्य समुद्री भोजन खाने से बचने की जरूरत है।

तले हुए खाद्य पदार्थ और मांसाहारी करी

पकोड़े, भजिया और समोसा जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ मानसून के दौरान लोकप्रिय स्नैक्स हैं। बारिश हुई नहीं कि मन ललचाने लगता है। लेकिन इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये पचने में मुश्किल तो हो ही सकते हैं साथ ही बाहर से मंगाए गए तले हुए खाद्य पदार्थ अपने साथ कई बीमारियां भी साथ ला सकते हैं। इसके बजाय घर पर बनाए गए ग्रिल्ड स्नैक्स जैसे हल्के विकल्प चुनें। मॉनसून की नमी वाली परिस्थितियों में मांस और पोल्ट्री के व्यंजन भी जल्दी खराब हो सकते हैं। यदि आप मांसाहारी भोजन करना पसंद करते हैं तो विश्वसनीय स्रोतों से खरीद कर खुद पकाएं। बचे हुए भोजन को रखकर दोबारा न खाएं।

