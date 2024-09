Diet plans to lose weight: कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ खाने में करें ये बदलाव, मोटापे से मिलेगा छुटकारा, फॉलो करें ये टिप्स

Highlights Diet plans to lose weight: दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें Diet plans to lose weight: नाश्ते में ओट्स, अंडे, फल या स्प्राउट्स शामिल करें Diet plans to lose weight: रात 8 बजे से पहले अगर डिनर कर लिया जाए तो यह सबसे सही होता है

Diet plans to lose weight: भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का तनाव, एक जगह बैठकर लगातार काम करने की मजबूरी और भूख मिटाने के लिए कुछ भी खा लेने की आदत। ये सारी बातें किसी इंसान को धीरे-धीरे बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। एक उम्र के बाद शुगर और बीपी जैसी बीमारियों से बचने के लिए एक संतुलित जीवन जीना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। ये तथ्य साफ है कि मोटापा कई बीमारियों को आपके शरीर में खींच कर ले आता है। तो आखिर इससे निपटें कैसे?

डायबिटीज़ जैसी बीमारी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका वजन संतुलित हो और खाने में नुकसानदेह पदार्थ न शामिल हों। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटापे से ग्रस्त हैं, या आप शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं हैं, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए हम यहां एक डाइट प्लान बता रहे है जिसे अपनाकर आप वजन भी नियंत्रित कर सकते हैं और कई बीमारियों से दूर भी रह सकते हैं।

1- दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। इसके बाद ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी ली जा सकती है। चीनी वाली चाय से दूर रहने में ही भलाई है।

2- नाश्ते में ओट्स, अंडे, फल या स्प्राउट्स शामिल करें। इससे पेट भी लंबे समय तक भरा महसूस होगा और शरीर के लिए जरूरी पोषण भी मिल जाएगा।

3- दोपहर के खाने में रोटी, सलाद, हरी सब्जी और दही शामिल करें।

4- शाम के नाश्ते को ज्यादातर लोग बहुत हल्के में लेते हैं। इस दौरान चाय के साथ चिप्स, नमकीन और बिस्कीट खाना आम बात है। लेकिन इनकी थोड़ी सी मात्रा भी काफी ज्यादा कैलोरी वाली होती है जिससे वजन तेजी से बढ़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि शाम के नाश्ते में मखाना या बादाम और ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी का सेवन किया जाए।

5- रात का खाना हल्का होना चाहिए। रात 8 बजे से पहले अगर डिनर कर लिया जाए तो यह सबसे सही होता है। रात के खाने में सूप, सलाद और प्रोटीन से भरी चीजें शामिल करें। इसके अलावा सोने से पहले हल्दी वाला दूध लिया जा सकता है।

