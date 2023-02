क्या नीट पीजी 2023 के एग्जाम होंगे पोस्टपोन! स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी

Highlights सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नोटिस फर्जी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक,नीट पीजी 2023 परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की जाएगी।

नई दिल्ली: नीट पीजी 2023 प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार, 7 जनवरी को अहम जानकारी साझा की है। साल 2023 में नीट पीजी की होने वाली परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के जवाब में मंत्रालय ने उम्मीदवारों से आग्रह करते हुए ट्वीट किया है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा नोटिस फर्जी है। नोटिस में दावा किया गया है कि आवेदन पत्र जमा करने की संशोधित तारीख 7 फरवरी से शुरू होगी और ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 25 मार्च, 2023 है। यही नहीं फर्जी नोटिस में कहा गया है कि आवेदन सुधार करने के लिए विंडो 29 मार्च से अप्रैल तक उपलब्ध होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 21 मई को जारी किए जाएंगे और नीट पीजी की परीक्षा का रिजल्ट 20 जून, 2023 को निकल जाएगा।

#FakeNews



This message is circulating on some social media platforms regarding rescheduling of NEET-PG 2023 examination.



The message is #FAKE.



Be careful. Do not share such FAKE messages with others. pic.twitter.com/Ooey2SvESL