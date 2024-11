Watch Video Mumbai BKC Metro Station Fire: कोटक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्टेशन के बेसमेंट में आग?, यात्री सेवाएं निलंबित, देखें वीडियो

Highlights Watch Video Mumbai BKC Metro Station Fire: ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। Watch Video Mumbai BKC Metro Station Fire: फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया गया और मौके पर भेजा। Watch Video Mumbai BKC Metro Station Fire: यात्री सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया।

Watch Video Mumbai BKC Metro Station Fire:मुंबईमेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने स्टेशन के बेसमेंट में आग लगने के बाद शुक्रवार को कोटक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मेट्रो स्टेशन पर यात्री सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। मुंबई मेट्रो के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया गया और मौके पर भेजा। इसमें कहा गया कि एहतियात के तौर पर यात्री सेवाएं बंद कर दी गईं।

With an eye on the assembly polls, PM Narendra Modi inaugurated the Phase 1 of the BKC-to-Aarey stretch of Mumbai Metro Line 3. However, passenger services at the Bandra Kurla Complex (BKC) metro station have been temporarily suspended due to a fire incident near Entry/Exit A4.… pic.twitter.com/WQhcRWnJit

🚨 Notice: Passenger services at BKC station are temporarily closed due to a fire outside Entry/Exit A4, which caused smoke to enter the station. Fire Brigade is on the job. For passenger safety, we have paused services. Senior Officers of MMRC & DMRC are at site. Please proceed…