Watch: भिवानी में दिनदहाड़े 2 शूटरों ने युवक पर चलाई गोलियां, ताई की झाड़ू देख हुए रफूचक्कर

नई दिल्ली: हरियाणा के भिवानी में एक घटना काफी चौंकाने वाली सामने आई है, जहां दो बाइक में चार लड़के आएं और खड़े एक व्यकित पर बंदूक निकाल कर फाइरिंग शुरू कर दी। यह घटना बीते सोमवार की है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है।

वीडियो में देखा गया कि एक महिला आई, उसने झाड़ू से ही उन अपराधियों को भगाने का साहस दिखाया। इस घटना में आरोपियों का सीधा टारगेट हरिकृष्ण था, जिसका नाम रवि बॉक्सर की हत्या में भी आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसका सीधा लिंक गैंग्सटर लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है।

हरिकृष्ण इस समय बेल पर बाहर है। 3 महीने पहले नजर डालते हैं, भिवानी पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया था, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने हरिकृष्ण पर हमला करने की कोशिश की थी।



यह घटना बीते सोमवार को भिवानी की डॉबर कॉलोनी में सुबह 7:30 बजे घटी थी। इस दौरान शूटर ने 9 राउंड फाइरिंग की थी। हरिकृष्ण को चार बुलेट लगी, इसके कारण वो चोट का सामने कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारी दीपक ने मीडिया को बताया था कि घायलों को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए सबकुछ खंगाला जा रहा है और शूटर्स को ट्रेक किया जा रहा है, उनके साथ दो बाइक चालक भी आए थे।

सीसीटीवी फुटेज से देखा गया कि हरिकृष्ण अपने घर के गेट से थोड़ी ही दूर खड़े थे, इसी वक्त दो बाइक आकर रुकती हैं। बाइक में बैठे पीछे शूटरों ने दिनदहाड़े गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हरिकृष्ण भी तुरंत गेट के अंदर घुस गए। लेकिन, कुछ ही देर में उन्हें कुछ गोलियां पांव में लगी, लेकिन कुछ समय बाद वो अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया।

अब तक निशानेबाज गेट के ठीक बाहर आ चुके हैं और गोलीबारी जारी रखे हुए हैं। जब एक महिला फ्रेम में प्रवेश करती है तो उन्हें गेट खोलने की कोशिश करते हुए भी देखा जाता है। उलटे नारियल की झाड़ू पकड़कर, वह साहस का चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए सशस्त्र निशानेबाजों पर हमला करती है। निशानेबाज, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर, भाग जाते हैं।

उनमें से एक ने महिला पर गोली भी चलाई लेकिन वह चूक गया। इसके बाद चारों लोग बाइक से तेजी से भाग गए। यह स्पष्ट नहीं है कि महिला हरिकिशन के परिवार की सदस्य है या पड़ोसी जिसके हस्तक्षेप से उसकी जान बच गई। बाद में उसे उसकी जाँच करने के लिए घर में प्रवेश करते देखा गया।

