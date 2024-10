Viral Video: बेंगलुरु के मंदिर में प्रार्थना कर रही थी महिला, तभी चोर उड़ा ले गया गले से चेन; दंग रह गए लोग

Viral Video: भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्त बेखौफ जाते हैं और भक्ति में लीन होकर पूजा करते हैं। मगर इसका नाजायज फायदा अपराधी उठा लेते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ताजा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से सामने आया है, जहां दिन-दहाड़े एक महिला की चेन चोरी कर ली गई।

दरअसल, बेंगलुरु के शंकर नगर इलाके में पूजा-अर्चना के दौरान मंदिर की खिड़की के बाहर से एक महिला की सोने की चेन छीन ली गई। यह घटना कथित तौर पर 10 अक्टूबर को गणेश मंदिर में हुई थी और एक साथी भक्त ने इसका वीडियो बना लिया।

📍Bengaluru - A thief snatched a chain from a woman's neck through a window while she was reciting slokas at the Vinayaka temple in Mahalakshmi Layout, Shankar Nagar.



బెంగళూరు - మహాలక్ష్మి లేఔట్, శంకర్ నగర్లోని వినాయక గుడిలో శ్లోకాలు చదువుతుంటే కిటికీ నుండి మహిళ మెడలో గొలుసు…