VIDEO: मुंह में नकाब बांधकर लड़कियों को दिखाता था अपना प्राइवेट पार्ट, वीडियो वायरल होने के बाद 24 घंटों के भीतर पकड़ा गया आरोपी

Highlights पुलिस ने बेंगलुरु के वीवी पुरम कॉलेज के पास छात्राओं के सामने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया अपराधी अपने चेहरे पर कपड़ा बांधकर महिला कॉलेजों के आस-पास के इलाकों को निशाना बनाता था एक पीड़िता ने जब अपने मोबाइल फोन पर घटना को रिकॉर्ड कर पुलिस को सूचित किया तब जाकर वह पकड़ा गया

बेंगलुरु: कर्नाटक से एक घिनौनी घटना सामने आई है, सोमवार को पुलिस ने बेंगलुरु के वीवी पुरम कॉलेज के पास छात्राओं के सामने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस घटना ने कॉलेज की युवा छात्राओं को चौंका दिया और वे सहम गईं। अपराधी, जो अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे स्कूटर पर सवार था, महिला कॉलेजों के आस-पास के इलाकों को निशाना बनाता था, जहां कई युवतियां इकट्ठा होती थीं।

इंटरनेट पर सामने आए एक वीडियो के अनुसार, यह व्यक्ति कॉलेजों के पास अपना स्कूटर पार्क करता था और जब छात्राएं वहां से गुजरती थीं, तो उनके सामने अपना प्राइवेट पार्ट निकालकर अभद्र व्यवहार करता था। उसकी हरकतों में अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकालकर स्कूटर पर बैठना शामिल था, जिससे कई युवतियां परेशान और असहज हो जाती थीं। जब उसका सामना होता, तो वह मौके से भाग जाता था, लेकिन एक पीड़िता ने जब अपने मोबाइल फोन पर घटना को रिकॉर्ड कर और पुलिस को सूचित किया। तब जाकर वह पकड़ में आया।

Karnataka: Bengaluru Police has arrested Ayub ur Rehman (48), for flashing his private part and masturbating, in front of a Hindu girls college.https://t.co/DNxQRKGud7



Imagine if this innocent would have been caught by public 🤷‍♂️ then 🤔 all Fart-checkers will play victim pic.twitter.com/aJ7CoFVWj2