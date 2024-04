VIDEO: "मैं बाल-बाल बची", नशे में धुत्त पुलिस हेड कॉन्सटेबल ने डांसर से किया दुर्व्यवहार, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

Highlights पंजाब के लुधियाना में एक मामला सामने आ रहा है जहां पंजाब पुलिस के हेड कॉन्सटेबल जगरूप सिंह ने शादी समारोह कुछ ऐसा किया अब उनके खिलाफ समराला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है

नई दिल्ली:पंजाब के लुधियाना में एक मामला सामने आ रहा है, जहां पंजाब पुलिस के हेड कॉन्सटेबल जगरूप सिंह ने शादी समारोह के दौरान नाच रही प्रोफेशनल डांसर और मॉडल को छेड़ने की कोशिश की। इस बात पर डांसर स्टेज से ही भड़क गई और फिर क्या था उनके बीच बात बढ़ते-बढ़ते गाली गलौज तक जा पहुंची। इस बीच पुलिस सिपाही के ग्रुप में शामिल एक व्यक्ति ने डांसर पर पेपर ग्लास भी फेंका। इस वाक्ये का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब समराला पुलिस ने डांसर के शिकायत पर तीन व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

डांसर और पंजाबी मॉडल ने आहत होकर सभी के खिलाफ पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहां मौजूद सब में से मुख्य आरोपी का नाम जगरूप सिंह है, जो पंजाब पुलिस में हेड कॉन्सटेबल के रूप में तैनात हैं। पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के अनुसार, जगरूप सिंह अभी सहायक पुलिस आयुक्त के गनमैन के रूप में तैनात हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे डांसर इस घटना का बहादुरी से जवाब दे रही है, जबकि मेहमान और आरोपी उस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर उस पर कागज के गिलास फेंककर उसका अपमान भी करने की कोशिश की। यह घटना सोमवार 2 अप्रैल को समराला के गिल पैलेस में दर्ज की गई।

This video has gone viral in Punjab.

A dancer at a wedding event was abused by some drunk guest and she gave it back to them in Punjabi there and then. One man can be seen throwing a glass at her. She has reportedly lodged a complaint with the Police.

