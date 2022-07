VIDEO: इंदौर निकाय चुनाव में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई जमकर मारपीट, खूब चलीं लाठियां, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां, केस दर्ज

Highlights भाजपा और कांग्रेस नेताओं की मारपीट वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट करते और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए देखा जा रहा है। मामले में पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है।

भोपाल:इंदौर में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा-कांग्रेस नेताओं में जमकर मारपीट हुई है। दैनिक भास्कर की एक खबर के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात हीरानगर की है जहां पर कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहने और उन पर हमला करने की बात सामने आ रही है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें नेता मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे है। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी बुधवार को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को बूथ में घुसकर पीटा था। मामले में केस दर्ज भी हुआ है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

दैनिक भास्कर के अनुसार, एडीशनल डीसीपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि पहले कुछ कांग्रेस नेताओं ने गौरीनगर में बीजेपी के दफ्तर पर हमला बोला और वहां तोड़फोड़ के साथ मारपीट की थी। इस दौरान एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी गई और लाठी भी चली है।

वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे दोनों पार्टी के नेता मारपीट कर रहे है। इसके बाद दूसरे दिन भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं की पिटाई की थी।

#WATCH | A clash broke out between BJP & Congress workers in Madhya Pradesh's Indore on Tuesday, July 5



BJP';s election office was vandalised by Congress workers. We've registered a case and action is being taken: DS Yewale, ACP Hira Nagar



(Source: Viral CCTV footage) pic.twitter.com/EG1N8qYkdp