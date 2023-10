Uttar Pradesh Phulpur: वाराणसी-लखनऊ राजमार्ग पर कार और ट्रक में टक्कर, एक ही परिवार के आठ सदस्यों की मौत, तीन साल का बच्चा बचा

Highlights फूलपुर थाना के एसएचओ ने कहा कि परिवार को सूचित किया गया है। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जाते हैं। लोग पीलीभीत के रहने वाले थे।

Uttar Pradesh Phulpur: उत्तर प्रदेश में वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह 7 बजे कार और ट्रक की टक्कर में आठ लोगों की जान चली गई। सिर्फ तीन साल के बच्चे को बचाया जा सका है। फूलपुर थाना के एसएचओ ने कहा कि परिवार को सूचित किया गया है। लोग पीलीभीत के रहने वाले थे।

Correction: Uttar Pradesh | Eight people lost their lives in an accident between a car and a truck at 7 am today under the Phoolpur* Police Station area in Varanasi. Only a three-year-old child could be saved: Phoolpur* SHO