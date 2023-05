जौनपुर के प्रोफेसर ने की अश्लील डिमांड, पीड़िता ने घटना का बनाया वीडियो

By आजाद खान | Published: May 27, 2023 11:36 AM

बताया जा रहा है कि घटना का वीडियो पीड़ित छात्रा ने रिकॉर्ड किया है जो अब वायरल हो रहा है। वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है।

फोटो सोर्स: वायरल वीडियो का स्क्रीनग्रैब