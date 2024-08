रेल यात्रियों की जान जोखिम में डालने वाले यूट्यूबर गुलजार शेख को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, पटरियों पर रखता था पत्थर, साबुन और सिलेंडर

Highlights यूट्यूबर गुलजार शेख को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया वीडियो बनाने के लिए रेल यात्रियों की जान जोखिम में डालता था पटरियों पर रखता था पत्थर, साबुन और सिलेंडर

नई दिल्ली: यूपी पुलिस ने यूट्यूबर गुलजार शेख को कंटेंट क्रिएशन के नाम पर रेलवे ट्रैक पर साइकिल, साबुन और पत्थर समेत कई वस्तुएं रखकर यात्रियों की जान खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार किया है। इस खबर की घोषणा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने की।

लीगल हिंदू डिफेंस द्वारा शेख की खतरनाक गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी हुई। गुलजार के खिलाफ आरपीएफ पोस्ट ऊंचाहार (लखनऊ डिवीजन) द्वारा आरपीएफ पोस्ट कुंडा के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश के गांव खंदरौली स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया।

“Rail Jihadi” Gulzar arrested



रेल जिहादी गुलज़ार गिरफ़्तार



I assured you that Rail Jihadi won’t be spared by authorities @legalhindudef



Thank you