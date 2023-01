Tunisha Sharma death: तुनिषा की मां और संजीव कौशल का क्या संबंध है!, शीजान की बहन ने लगाए आरोप, जानें

Highlights तुनिषा की मां और संजीव कौशल ही तुनिषा को पूरा कंट्रोल करते थे। संजीव कौशल का नाम सुनते ही तुनिषा को पैनिक अटैक आता था। संजीव कौशल और वनिता तुनिषा पर और उसके पैसे पर पूरा कंट्रोल करते थे।

Tunisha Sharma death: अभिनेत्री तुनिषा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार शीज़ान खान के परिवार के सदस्यों ने सोमवार को दावा किया कि अभिनेता को गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। खान की मां और दोनों बहनों ने संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि तुनिषा उनके परिवार के सदस्य की तरह थी।

शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि तुनिषा का संबंध अपने परिवार से अच्छा नहीं था। उसके पिता के निधन के बाद वो उदास रहती थी। उसने खुशी से अपना आखिरी जन्मदिन अपने पिता के साथ ही मनाया था उसके बाद वो अब मनाने वाली थी। तुनिषा की मां और संजीव कौशल का क्या संबंध है इसकी जांच की जा रही है।

Tunisha Sharma death case | Tunisha used to panic a lot upon hearing name of Sanjeev Kaushal. On instigation of Sanjeev Kaushal, Tunisha's mother broke her phone & tried to strangulate her. Sanjeev Kaushal & Tunisha's mother used to control Tunisha's life: Sheezan Khan's advocate pic.twitter.com/jecs4sNIBY — ANI (@ANI) January 2, 2023

शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि तुनिषा की मां और संजीव कौशल ही तुनिषा को पूरा कंट्रोल करते थे। संजीव कौशल का नाम सुनते ही तुनिषा को पैनिक अटैक आता था। संजीव कौशल और वनिता तुनिषा पर और उसके पैसे पर पूरा कंट्रोल करते थे।

व्हाट्सएप में ऐसी कोई चीज नहीं निकल के आई जिससे लगे कि तुनिषा और शीज़ान के बीच मतभेद थे। वो दोनों लाइफ में मूवऑन कर चुके थे लेकिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुनिषा शीज़ान के परिवार के साथ जितने समय रही उतने समय वो बहुत खुश रही।

Tunisha Sharma death case | Tunisha's so-called uncle Pawan Sharma was her former manager, he was fired 4 yrs ago because he used to interfere a lot & behave harshly with her: Sheezan Khan's advocate pic.twitter.com/2lXobOS3Te — ANI (@ANI) January 2, 2023

शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि पावन शर्मा (तुनिषा के पूर्व मैनेजर) तुनिषा के रिश्तेदार नहीं है जो भी आरोप आए हैं उसमें तुनिषा की मां के तरफ से कम बल्कि पावन शर्मा के तरफ से ज्यादा आए हैं। पुलिस ने शुरू से खारिज किया है कि इस पूरे प्रकरण में लव-जिहाद का दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं है।

These allegations are baseless and wrong. Sheezan never used to consume drugs. The allegation made by Tunisha Sharma's mother is absolutely wrong: Sheezan Khan's sister Shafaq Naaz pic.twitter.com/yuIutBJr3m — ANI (@ANI) January 2, 2023

उन्होंने आरोप लगाया कि तुनिषा जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहती थी जबकि उसकी मां उसे काम करने के लिए मजबूर करती थीं। अभिनेत्री तुनिषा शर्मा (21) ने 24 दिसंबर को टीवी धारावाहिक ‘अली बाबा दास्तान-ए-काबुल’ के सेट पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मामले में उनके सह-कलाकार शीज़ान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 25 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

तुनिषा की मां वनिता शर्मा ने पिछले सप्ताह कहा था कि हो सकता है कि उनकी बेटी की हत्या की गई हो। उन्होंने कहा था कि आरोपी खान तथा उसका परिवार उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने दावा किया कि तुनिषा ने खान का फोन खंगाला था और उसकी किसी और महिला के साथ व्हाट्सएप पर चैट देखी थी।

Tunisha Sharma death case | The picture of Tunisha in hijab being circulated is from the set of the show which was part of the shoot. It can be seen. We never made her wear hijab, it was from the channel: Sheezan's sister & Co-actor Shafaq Naaz pic.twitter.com/mDmBH55d4N — ANI (@ANI) January 2, 2023

ऐसा कहा जा रहा है कि तुनिषा और शीज़ान के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही में दोनों अलग हो गए थे। वनिता शर्मा ने दावा किया था कि खान से इस बारे में पूछने पर उसने उनकी बेटी पर हाथ उठाया और कहा कि वह जो करना चाहती है कर सकती है। खान की बहन फलक नाज़ ने सोमवार को इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे तुनिषा को कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे और वह ‘‘ उनके परिवार के सदस्य की तरह थी।’’ नाज़ ने कहा कि तुनिषा और उनकी मां कई बार उनके घर आते थे।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमने कभी किसी पर कुछ भी करने का दबाव नहीं बनाया।’’ खान की मां ने कहा कि तुनिषा की मां को शीज़ान के खिलाफ लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करने चाहिए। शूटिंग के दौरान खान के तुनिषा पर हाथ उठाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘‘ वनिता शर्मा ने इसकी शिकायत हम से क्यों नहीं की या शीज़ान को थप्पड़ क्यों नहीं लगाया?’’

नाज़ ने कहा कि सभी को पता है कि तुनिषा की मां दिन में कई बार उसे (शीज़ान को) फोन करती थीं। उन्होंने कहा, ‘‘ हमें भी तुनिषा के लिए न्याय चाहिए लेकिन उनकी मां मामले में शीज़ान को गलत तरीके से फंसा रही है, जो कि सही नहीं है।’’ नाज़ ने कहा, ‘‘हम तुनिषा को चार जनवरी को उसके जन्मदिन पर ‘सरप्राइज़’ देने वाले थे। उसकी मां को भी इस बारे में पता है, वह हमारी छोटी बहन जैसी थी।

हमने तुनिषा के साथ छह महीने बिताए जिसका उसने बहुत लुत्फ उठाया और हमें इस पर गर्व है।’’ तुनिषा पर हिजाब पहनने और दरगाह ले जाने का दबाव बनाने के आरोपों पर उन्होंने कहा, ‘‘ हमने कभी उसे ऐसा कुछ करने को नहीं कहा।’’

तुनिषा की सोशल मीडिया पर प्रसारित हिजाब पहने एक तस्वीर पर खान की दूसरी बहन शफ़क ने कहा कि उसने शूटिंग पर उसे पहना था। उन्होंने दावा किया, ‘‘ इस मामले में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुनिषा हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी और हम उसका ध्यान रखते थे।’’

