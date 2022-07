नूंह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या में शामिल तीन और आरोपी पकड़े गए

Highlights डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के 3 और आरोपी पकड़े गए अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्य आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है

मेवात: हरियाणा के नूंह में खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे डीएसपी की कुचल कर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी नूंह के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इम हत्याकांड में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि कुल 12 लोग इस घटना में शामिल थे, बाकी बचे लोगों को भी जल्द हा पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है।

Nuh DSP murder case | We have arrested 3 other accused in the last 2 days. So far 9 accused have been arrested in the case. In our investigation so far, 12 accused have been found involved in the case. Soon we will arrest the other 3 accused: Varun Singla, SP, Nuh pic.twitter.com/h2buJq8RNi