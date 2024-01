दिल्ली में नहीं थम रहा कुत्तों का आतंक, अब पूर्वी दिल्ली में कुत्ते ने 2 साल के बच्चे पर किया हमला

Highlights पूर्वी दिल्ली में एक कुत्ते ने दो साल के बच्चे पर हमला कर दिया हमले के बाद बच्चे के माता-पिता ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई डीसीपी सहादरा पुलिस की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली में चौंकाने वाली दुर्घटना सामने आई है, जहां एक कुत्ते ने दो साल के बच्चे पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद बच्चे के माता-पिता ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। डीसीपी सहादरा पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। पुलिस की ओर से बताया गया कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यह घटना पूर्व दिल्ली के विश्वास नगर की है, जहां एक महिला अपने कुत्ते के साथ गली में टहल रही थी। तभी, अचानक से कुत्ते ने दो साल के बच्चे पर हमला कर काट लिया। इसके बाद बच्चे के माता-पिता ने मालिक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर दी।

अब शिकायत दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर डीसीपी सहादरा पुलिस ने इसे शेयर करते हुए कहा, "दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में एक पालतू कुत्ते द्वारा एक छोटे बच्चे को काटने का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। पीड़ित के माता-पिता की शिकायत पर पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।"

A shocking video showing a pet dog biting a little kid in the area of Vishwas Nagar, Delhi, has surfaced online. The footage prompted a response from the police official of PS Farsh Bazar. A case has been registered against the pet owner on the complaint of the victim’s parents.