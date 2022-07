TN: 17 साल की लड़की ने छात्रावास में की आत्महत्या, रिश्तेदारों ने विरोध में किया चक्का जाम, जानें पूरा मामला

Highlights तमिल नाडु के किलाचेरी में एक 17 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया है। लड़की ने स्कूल के छात्रावास में अत्महत्या की है जहां से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसकी खबर मिलते ही लड़की के रिश्तेदारों ने थेक्कलूर रोड पर जाम लगा दिया था जिसे पुलिस ने हटा दिया है।

चेन्नई: तमिल नाडु के किलाचेरी के एक निजी स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा मृत पाई गई है। 17 साल की छात्रा की लाश स्कूल के छात्रावास में मिली है जहां वह रहती थी। बताया जा रहा है कि छात्रा करीब एक महीने से अपने घर नहीं गई थी और ऐसे में वह किसी तनाव में थी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है।

घटना की खबर मिलते ही छात्रा के परिवारजनों व रिश्तेदारों ने धरना-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इसकी सही से जांच कराने की मांग कर रहे है।

उधर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि किलाचेरी स्थित सेक्रेड हार्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रावास में छात्रा की लाश मिली है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हर रोज की तरह जब सोमवार को सब लड़कियां स्कूल जाने लगी तो छात्रा ने उनसे कहा कि वह क्लास करने के लिए बाद में आएगी।

Tamil Nadu | A class 12 student found dead inside the hostel of a private school in Kilacheri, Tiruvallur district, today. Police personnel deployed at the school premises after the incident.



Parents and relatives of the victim hold a protest demonstration in Thekkalur. pic.twitter.com/g0W8HDlQBd