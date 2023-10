दिल्ली: शादी के इनकार करने पर विदेशी महिला की हत्या कर शव फेंका, आरोपी गिरफ्तार

Highlights 36 वर्षीय विदेशी महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी पुलिस ने जनकपुरी से आरोपी को किया गिरफ्तार चार साल पहले हुई थी आरोपी की विदेशी महिला से मुलाकात

Swiss Woman Killed: पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में 20 अक्टूबर को उस वक्त सनसनी फैल गई जब हाथ पैर से बंधी हुई एक विदेशी महिला की लाश एमसीडी स्कूल की दीवार के पास मिली। हालांकि,दिल्ली पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांच से विदेशी महिला नीना बर्गर(36) की हत्या के पीछे छिपे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी जनकपुरी इलाके से हुई है। गुरप्रीत से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि वह महिला से शादी करना चाहता था। लेकिन उसने शादी करने से इंकार कर दिया।

आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी विदेशी महिला से मुलाकात सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट पर हुई थी। उसने महिला को मिलने के लिए स्विट्जरलैंड से भारत आने के लिए कहा। विदेशी महिला जब भारत आई तो उसने उसके हाथ पैर बांध दिए और कहने लगा कि वह उसे सरप्राइज देगा। इस बीच मौका पाकर आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी।

#WATCH | Delhi's Tilak Nagar Swiss national murder | As per police sources, accused Gurpreet had bought an old car and after murdering the Swiss woman put the body in the same car; He later dumped the body on the roadside.



Visuals of the car used in the crime pic.twitter.com/vgEJqyEwP2