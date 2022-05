ठग सुकेश चंद्रशेखर जेल में पत्नी से बार-बार मिलना चाहता है, 17 दिनों से कर रहा भूख हड़ताल

पिछले दिनों सुकेश चंद्रशेखर के वकील द्वारा जेल में उसकी जान को खतरा होने का दावा किए जाने के बाद सरकार ने उच्चतम न्यायालय को चंद्रशेखर की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया।

