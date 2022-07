SSC Corruption Case: मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता चटर्जी के घर से ईडी को मिले 20 करोड़ कैश, जानें पूरा मामला

Highlights पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में 20 करोड़ के कैश और 20 मोबाइल बरामद हुए है। इसे लेकर टीएमसी ने भाजपा पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को ‘परेशान’ करने का आरोप लगाया है।

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की एक ‘‘करीबी सहयोगी’’ अर्पिता मुखर्जी के परिसरों पर छापेमारी में 20 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है।

ईडी ने पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री चटर्जी, उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य और कई अन्य लोगों के परिसरों में समन्वित तलाशी शुरू की थी।

ED is carrying out search operations at various premises linked to recruitment scam in the West Bengal School Service Commission and West Bengal Primary Education Board. pic.twitter.com/i4dP2SAeGG