भयावह वीडियो: रास्ता चल रहे 3 लोगों को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही हुई सबकी मौत

Highlights हैदराबाद के बंदलागुडा रोड पर एक खतरनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था।

हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद में एक भयानक घटना सामने आई है जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सड़क के कीनारे चल रहे लोगों को एक कार द्वारा पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई है। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी की आंधी की तरह सभी लोग फेंका गए और कुछ दूर जा कर गिरे है।

इस दुर्घटना के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है और पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। फिलहाल लाशों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच जारी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं और बच्चे सुबह की सैर के लिए घर से बाहर निकले थे। वे एक साथ सड़क के कीनारे पर चल रहे थे। इसी बीच उनके पीछे से एक कार आती है जोरदार तरीके से उन्हें टक्कर मारते हुए कार फेंका जाती है।

#Hyderabad: A car rammed into morning walkers on the Hydershakot main road, resulting in the death of two women and a child.



The car was over speeding . Among the deceased, is a mother and child- residents of Shanti Nagar Colony. Narsanigi police have booked a case. pic.twitter.com/6OaE7gHJhi