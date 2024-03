दुमका में अपने पति संग तंबू लगाकर सो रही थी स्पेनिश महिला टूरिस्ट, अचानक आए 7-8 लोगों के गिरोह ने उसके साथ किया रेप

Highlights दुमका में एक स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया महिला अपने साथी के साथ बाइक से यात्रा के दौरान इलाके में रुकी थी मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है

दुमका: शुक्रवार रात झारखंड के दुमका में एक स्पेनिश टूरिस्ट महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया, जब वह और उसका साथी बाइक से यात्रा के दौरान इलाके में रुके थे। मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर वायरल हुए एक वीडियो पर स्पेनिश दंपत्ति उस भयावह घटना को बयान कर रहे हैं। महिला ने बताया कि करीब 7 लोगों ने उसके साथ रेप किया। सूत्रों के अनुसार, दंपति दुमका के रास्ते भागलपुर की ओर जा रहे थे और आधी रात के आसपास उन्होंने दुमका के हंसडीहा बाजार के पास एक सुनसान इलाके में एक तंबू लगाया था।

सूत्रों ने बताया कि लोगों के एक गिरोह ने उन्हें वहां पाया, उनके साथ मारपीट की और महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद, महिला, जिसकी उम्र अधिकारियों ने लगभग 35 वर्ष बताई है ने एक पुलिस गश्ती वाहन को रोका और उन्हें घटना की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे पुलिस उसे पास के अस्पताल ले गई।

घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद निशिकांत दुबे ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ''मैं सीएम चंपई सोरेन से राज्य में कानून-व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करता हूं। अगर किसी जाति के आधार पर पोस्टिंग होगी तो इस तरह की घटना अक्सर घटित होगी।'

उन्होंने यह भी कहा, ''इस राज्य में न तो आदिवासी सुरक्षित हैं और न ही दलित और खासकर हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब यह अंतरराष्ट्रीय मामला बन गया है कि एक स्पेनिश महिला अपने पति के साथ भारत आती है और पता चलता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय शर्म की बात है, चंपई सोरेन को अपमानित नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।”

