वीडियो: दुमका की अंकिता को जिन्दा जलाने वाले शाहरुख के चेहरे पर दिखी मुस्कुराहट, यूजर्स ने कहा 'बेशर्म हंसी'

Highlights दुमका की अंकिता को जिन्दा जलाने वाले शाहरुख का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी शाहरूख मुस्कुराते और हंसते हुए देखा गया है। आरोपी की हंसी को देख सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेन्ट्स कर रहे है।

रांची: झारखंड के दुमका में जिंदा जलाई गई अंकिता सिंह की रविवार को मौत हो गई है। एक हफ्ता पहले शाहरूख नामक एक युवक ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिन्दा जला दिया था।

ऐसे में कई दिनों तक चले इलाज के बाद अंकिता ने रविवार को दम तोड़ दिया है।



अंकिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने शाहरूख को गिरफ्तार कर लिया है जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शाहरूख को हंसते हुए देखा जा रहा है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंकिता की हत्या का आरोपी शाहरूख पुलिस हिरासत में हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि पुलिस उसके हाथ बांधकर उसे ले जा रही है और उसके चेहरे पर हंसी है।

See the shameless #Smile of Shahrukh. He has no regrets after burning a Hindu girl to de@th, even after being arrested. #JusticeForAnkitapic.twitter.com/LQ1rJAMOy9