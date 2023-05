श्रद्धा वालकर हत्याकांडः अदालत ने आफताब के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने के आरोप तय किए, पूनावाला ने कहा- निर्दोष हूं, मुकदमे का सामना करूंगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 9, 2023 11:28 AM

Shraddha Walkar murder case: मामले की अगली सुनवाई एक जून को नियत की गई है। दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वालकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था।

