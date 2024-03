Shivpuri Kidnapping: बेटी ने खुद लिखी अपहरण की झूठी कहानी, विदेश में पढ़ाई करने के लिए फिरौती में मांगे 30 लाख

Highlights शिवपुरी की रहने वाली काव्या धाकड़ ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची खबर के सामने आने की बात पर खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन सीएम को किया इसके बाद दो राज्यों की पुलिस ने नाकों तले चने चबाते हुए उसे ढूढ़ने का भरसक प्रयास किया

Shivpuri Kidnapping: मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली काव्या धाकड़ ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची है। उसके पिता की गुहार पर और खबर के सामने आने की बात पर खुद केंद्रीय उड्यन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन राजस्थान सीएम को घुमाया। इसके बाद दो राज्यों की पुलिस ने नाकों तले चने चबाते हुए उसे ढूढ़ने का भरसक प्रयास किया। लेकिन, जब वो मिली तो वहां कुछ और ही बात सामने देखने को मिली।

A NEET student #KavyaDhakad frm Shivpuri(MP)planned her own kidnapping in Kota to get₹30 lakh ransom frm dad.

Kota';s SP City says,"There's no kidnapping.

She's staying in Indore with 2 friends.They needed money to go abroad n get it frm father."#Kota#KidnapIsAnArt#Breakingpic.twitter.com/x2LXuE2UrY