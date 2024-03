Sandehskhali case: ममता सरकार को झटका, संदेशखालि केस की जांच सीबीआई करेगी, शेख शाहजहां पर कसेगा नकेल

Highlights कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डिवीजन बेंच ने आदेश जारी किया। दो मामलों को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने कहा कि शेख शाहजहाँ को सीबीआई को सौंपा जाएगा।

Sandehskhali case: पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखालि मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया।न्यायालय ने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को शाम साढ़े चार बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डिवीजन बेंच ने आदेश जारी किया। दो मामलों को सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया गया। संदेशखालि में कई महिलाओं ने निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों पर यौन उत्पीड़न एवं जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। शेख और उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Calcutta High Court transfers to CBI the Sandehskhali case which pertains to the attack on ED officials. CBI is also expected to take the custody of suspended TMC leader Shiekh Shahjahan.

सुंदरबन के मुहाने पर स्थित संदेशखालि क्षेत्र टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने के आरोपों के कारण एक महीने से अधिक समय से हंगामे और प्रदर्शनों से जूझ रहा है। पुलिस ने 55 दिनों से फरार चल रहे शेख को गिरफ्तार किया था। शेख को उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरवन के बाहरी इलाके में संदेशखालि से लगभग 30 किमी दूर मिनाखान थाना क्षेत्र में एक घर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि शेख कुछ साथियों के साथ उस घर में छिपा था।

