समस्तीपुरः पोस्टमॉर्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब मां-बाप से 50000 रुपए मांगे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Highlights सोशल मीडिया से ढूंढने की कशिश की. परिजन मुसरीघरारी थाना पहुंचे और जानकारी ली. 7 जून को जानकारी मिली कि मुसरीघरारी में एक अज्ञात शव मिला है.

पटनाः बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां बेटे के शव का पोस्टमार्टम कराने गये एक पिता से पैसे की मांग की गई. गरीबी से लाचार बाप अपने बेटे का पोस्टमार्टम के लिए भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़ा.

हद तो तब हो गई जब कर्मियों ने शव देने तक से मना कर दिया. सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद बेटे का शव देने के लिए गरीब मां-बाप से 50 हजार रुपए मांगे गए. बताया जाता है कि परिवार के पास इतनी राशि नहीं थी. पैसे की जुगाड़ के लिए वे अपने गांव लौट आए. इसके बाद, वे गांव में आंचल फैलाकर भीख मांगते देखे गए. लोगों के घर जाते और अपनी मजबूरी बताकर मदद की अपील करते.

इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया. दिल को झकझोर देने वाला यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, ताजपुर थाना इलाके के रहने वाले महेश ठाकुर का 25 वर्षीय पुत्र 25 मई से लापता था. बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था. अपने स्तर से महेश ठाकुर ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

Action will be taken based on the investigation report: Bihar Health Minister, Mangal Pandey on couple begging for money to get son's mortal remains from the hospital in Samastipur pic.twitter.com/3tsSqyMDLz