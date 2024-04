Salman Khan Residence Firing: 'राज्य में कानून-व्यवस्था खतरे में है', सलमान खान के घर फायरिंग पर संजय राउत ने उठाए सवाल

Highlights सलमान खान के आवास पर हुई फायरिंग, संजय राउत ने उठाए सवाल संजय राउत ने कहा कि सलमान खान के घर बाहर जो फायरिंग हुई है वो एक इशारा है इस मुंबई में कभी भी और कहीं भी गोली चल सकती है पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाईं

Salman Khan Residence Firing: शिवसेना(यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था खतरे में है। शिवसेना नेता का यह बयान उस वक्त आया है, जब फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर रविवार को फायरिंग की घटना हुई। इसके बाद से ही महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के बयान आने लगे। संजय राउत ने कहा कि सलमान खान के घर बाहर जो फायरिंग हुई है वो एक इशारा है। इस मुंबई में कभी भी और कहीं भी गोली चल सकती है।

#WATCH | On firing outside actor Salman Khan's residence in Bandra, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "The entire police force is for his security... The Home Minister is busy in politics but the Mumbai Police is not doing politics, right? They are also doing politics… pic.twitter.com/3D9IxddmsO — ANI (@ANI) April 14, 2024

एनसीपी-एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जिस क्षेत्र में सलमान खान रहते हैं वह एक लोकप्रिय क्षेत्र है और उनका परिवार स्पष्ट रूप से दबाव में है। यह गृह मंत्रालय की पूरी विफलता है। हम पुणे में रहते हैं और देखिए यहां क्या हो रहा है, यह एक बहुत ही शिक्षित जगह है जहां लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं, लेकिन यहां भी अपराध बढ़ गया है।

#WATCH | On firing outside actor Salman Khan's residence in Bandra, Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "Law and Order is in danger in the state. Where is the Home Minister? He is in election mode 24 hours, sometimes in Delhi, in an election campaign meeting, sometimes… pic.twitter.com/DpH6r2b5lN — ANI (@ANI) April 14, 2024

मुंबई पुलिस के अनुसार, आज सुबह करीब 5 बजे अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर दो अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। पुलिस को 3 राउंड फायरिंग की जानकारी मिली है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के अनुसार, अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है।पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाईं। मुंबई पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब दोबारा फायरिंग हुई तो सलमान खान अपने घर में मौजूद थे।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Two unidentified people opened fire outside the house of actor Salman Khan in Bandra.



Joint commissioner of police, crime branch, Lakhmi Gautam present at the spot. pic.twitter.com/mJAqu2wrO5 — ANI (@ANI) April 14, 2024

सीएम ने की सलमान से बात

मुंबई के बांद्रा में अभिनेता के आवास के बाहर दो अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से टेलीफोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से चर्चा की और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया।

