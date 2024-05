Arvind Kejriwal In AAP Office: '21 दिन में पूरे देश में घूमूंगा, 1 दिन में 36 घंटे काम करूंगा', 'आप', कार्यालाय से बोले केजरीवाल

Highlights केजरीवाल ने कहा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मैं एक दिन में 24 की जगह 36 घंटे काम करूंगा तानाशाही को रोकने के लिए पूरे देश में घूमूंगा केजरीवाल ने कहा, मैं देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा

Arvind Kejriwal Press Conference: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। बाहर आने के दौरान केजरीवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। मन में संतोष था। केजरीवाल 21 दिन तक जेल से बाहर रहेंगे। इन 21 दिन में वह क्या करेंगे। इसका खुलासा सीएम केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालाय में किया। सीएम केजरीवाल पार्टी कार्यालाय में 50 दिन के बाद आप कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

VIDEO | "I want to thank the Supreme Court. They have given me 21 days. There are 24 hours in a day, I will work for 36 hours in a day. I will visit across the country to stop this dictatorship. I will sacrifice my everything for the country. Every drop of my blood, every minute…