Razorpay को हैकर्स और धोखेबाजों ने बनाया निशाना, पेमेंट गेटवे फर्म के नाक के नीचे से ₹7.38 करोड़ की हुई चोरी, साइबर सेल में मामला दर्ज

By आजाद खान | Published: May 21, 2022 08:34 AM

इस मामले में आनंद ने अपनी शिकायत में यह कहा है कि कंपनी कुल 831 लेनदेन के जरिए 7.38 करोड़ रुपए नुकसान हुए है। वे इसे चाह कर भी अभी तक हासिल नहीं कर पाई है।

