Ramban Road Accident: 300 फुट गहरी खाई में गिरी एसयूवी, दस लोगों की मौत, मृतकों में जम्मू के कार चालक बलवान सिंह और बिहार के विपिन मुखिया भैरगंग भी शामिल

Ramban Road Accident: रामबन जिले में शुक्रवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एसयूवी कार फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार दस लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी और रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में देर रात करीब 1:15 बजे 300 फुट गहरी खाई में गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में दस लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के जवान मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बीच दस यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में जम्मू के अंब गरोटा गांव का कार चालक 47 वर्षीय बलवान सिंह और बिहार के पश्चिमी चंपारण के विपिन मुखिया भैरगंग भी शामिल हैं।

My heartFelt condolences to The families who lost Their loved ones in a tragic road accident At ramban. 10 dead bodies found in Ramban District Very sad news🙏 #JammuAndKashmir #Ramban #RoadAccident #Tragic pic.twitter.com/B0NNAdpZef

Deepest sympathies to the families who lost loved ones in the tragic road accident in Ramban. My heart goes out to them during this difficult time. Urging @OfficeOfLGJandK to ensure the injured receive the best medical care available & compensation for those who lost their lives. pic.twitter.com/OPC91fXn8L