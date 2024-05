Rajkot Fire: गेमिंग जोन हादसे का मुख्य आरोपी धवल ठक्कर गिरफ्तार, कोर्ट में रोने का किया नाटक; सरकारी वकील का दावा

Rajkot Fire: गुजरात के राजकोट शहर स्थित टीआरपी गेम जोन में आग लगने के कारण हुई मौतों के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस और राजकोट पुलिस ने रविवार को राजस्थान से अग्निकांड के मुख्य आरोपी धवल ठक्कर को धर दबौचा। मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है इससे पहले तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। धवल हादसे के बाद से फरार था जो कि राजस्थान के आबू रोड का रहने वाला है।

इससे पहले, राजकोट गेम जोन में आग लगने के मामले में तीन लोगों - युवराजसिंह सोलंकी, नितिन जैन और राहुल राठौड़ को गिरफ्तार किया गया था। विशेष लोक अभियोजक तुषार गोकानी ने कहा कि अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बीपी ठाकर की अदालत ने तीनों आरोपियों को दो सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

तुषार गोकानी ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि चारों आरोपियों में से एक युवराजसिंह सोलंकी ने अदालत के सामने यह व्यक्त करने के लिए "एक कृत्य करने की कोशिश की" कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह पश्चाताप से भरे हुए थे।

तुषार गोकानी ने कहा, "जब वह अदालत में दाखिल हुआ तो उसने यह दिखाने की कोशिश की कि उसे घटना पर पछतावा है और सभी को लगा कि वह रो रहा है। पांच मिनट के बाद, वह हंस रहे थे और अदालत से बहस कर रहे थे।"

