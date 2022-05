राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 पेपर लीक मामले में 8 लोग गिरफ्तार, दोबारा होगा एग्जाम

Highlights 14 मई के दूसरे शिफ्ट का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 8 लोगों को गिरफ्तार

जयपुर: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गयी है। कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 मई से 16 मई 2022 तक आयोजित की गई थी। हालांकि, 14 मई के दूसरे शिफ्ट का पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी।

पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रश्नपत्र के ‘लीक’ होने से कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी दूसरी पाली की परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। जानकारी के मुताबिक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत 14 मई को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल के केंद्र अधीक्षक द्वारा प्रश्नपत्र को समय से पहले खोल लिया गया।

Rajasthan Police Constable 2022 paper leak | Special Operations Group arrests 8 people in connection with the matter.