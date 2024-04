जर्मनी से खालिस्तानी आतंकियों की भर्ती और फंडिंग का चल रहा था काम, पंजाब पुलिस ने मास्टरमाइंड को दिल्ली एयरपोर्ट से धर दबौचा

नई दिल्ली: पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब उसने खालिस्तानी आतंकी संगठन का भंडाफोड़ किया। पंजाब पुलिस डीजीपी के अनुसार, पुलिस की एक टीम ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जर्मनी स्थित ऑपरेटिव प्रभप्रीत सिंह सिद्धू की गिरफ्तारी के साथ आतंकवादी भर्ती, फंडिंग और सहायता मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है।

गौरतलब है कि 2020 में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर में एक इनपुट प्राप्त हुआ था कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) का आतंकवादी जगदीश सिंह भूरा पंजाब में कुछ हाई-प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था और इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने हथियार और वित्तीय सहायता अपने भारत स्थित सहयोगियों के लिए प्रदान की थी।

In a major breakthrough SSOC, #Amritsar arrests Khalistan Zindabad Force (KZF) operative Prabhpreet Singh Germany from #Delhi International Airport. He was running a terrorist recruitment, funding and aiding module from #Germany



Punjab Police is working to unearth the whole KZF… pic.twitter.com/cI1UYtQK4c