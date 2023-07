वीडियो: पंजाब में सरपंच ने नाबालिग प्रवासी मजदूर को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, जान से मारने की भी दी धमकी

चंड़ीगढ़:पंजाब के जालंधर में एक युवक द्वारा एक नाबालिग प्रवासी मजदूर को पीटने और उसे पेड़ से लटकाने का एक वीडियो सामने आया है। जारी वीडियो में शख्स को नाबालिग मजदूर को जान से मारने की धमकी भी देते हुए देखा गया है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है और नाबालिग मजदूर को पीटने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी शख्स तो गिरफ्तार हो गया है लेकिन उसके साथी अभी भी फरार है और पुलिस को इनको तलाश है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि आरोपी शख्स पीड़ित को पीट रहा है और उसके हाथ पैर बांध रहा है। वीडियो के अगले हिस्से में पीड़ित को एक पेड़ से उल्टा लटकाए उसे पीटते हुए आरोपी शख्स नजर आ रहा है।

A local youth brutally thrashed a migrant laborer by tying him with a rope and hanging him upside down from a tree in Phillaur, #Jalandhar. According to the information, the youth living in the victim's village had fled after taking advance money from the local youth. pic.twitter.com/yWeacZssoJ