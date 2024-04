कलयुगी पति ने इंसानियत का घोटा 'गला', पत्नी को चारपाई से बांध किया आग के हवाले, जुड़वां बच्चों से गर्भवती थी महिला

अमृतसर:पंजाब के अमृतसर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। जहां ब्यास के पास बुले नंगल गांव में पति ने अपनी गर्भवति पति की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए पत्नी को चारपाई से बांध कर आग के हवाले कर दिया। पत्नी तड़प-तड़प कर मर गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने संज्ञान लेते हुए अपराध पर दुख जताया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह घटना से स्तब्ध है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आरोपियों को गिरफ्तार करने और तीन दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के लिए पत्र लिखा है।

Appalled by the horrifying incident in Amritsar where a man allegedly set his pregnant wife on fire. The brutality of this act is unimaginable. Hon’ble Chairperson NCW @sharmarekha has written a letter to DGP Punjab to arrest the perpetrator and submit an action report in three…