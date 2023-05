पंजाब: अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की गोली मारकर हत्या, जमानत पर जेल से था बाहर, कैमरे में कैद हुई शूटआउट की पूरी वारदात

अमृतसर: पंजाब के गैंगस्टर जरनैल सिंह की अमृतसर के सठियाला गांव में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोली मार हत्या कर दी दी है। खबरों के मुताबिक, कुख्यात गोपी घमशामपुरिया गिरोह से ताल्लुक रखने वाला जरनैल सिंह फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर था। सामने आई जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

खबरों के मुताबिक हथियारबंद हमलावरों ने जरनैल सिंह पर 20-25 गोलियां चलाईं। उसे घटना के तत्काल बाद नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

पंजाब सरकार मे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उडाता हुआ ये वीडियो... सरेआम शूट आउट मे गैंगस्टर जरनेल सिंह की हत्या...!!



Gangster Jarnail Singh was shot dead in broad daylight in Sathiala village of #Amritsar today by some masked unknown shooters.



पंजाब CM इस समय मस्ती मे होंगे!!