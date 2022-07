हरियाणा के नूंह में DSP को कुचलकर मारने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर जांच करेगी पुलिस

Highlights पकड़ा गया DSP सुरेंद्र सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी एसपी वरूण सिंगला ने मीडिया को दी जानकारी तलाश में 30 जगहों पर हुई छापेमारी

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार को अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने वाले DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या में शामिल मुख्य अभियुक्त को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी वरूण सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। एसपी वरूण सिंगला ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए लगभग 30 जगहों पर छापे मारे गए। आरोपी बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने कहा है कि हम अदालत में मुख्य आरोपी की रिमांड के लिए आवेदन करेंगे और मामले की विस्तृत जांच करेंगे।

Nuh, Haryana | Prime accused arrested. We had raided about 30 locations to nab him...he was repeatedly changing his locations...We'll apply for his police remand & probe him accordingly: SP Varun Singla on the arrest in connection with the killing of Taoru DSP Surender Singh pic.twitter.com/ffSFFnCelR