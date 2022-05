ओडिशाः जगन्नाथ मंदिर के सामने पुजारी के बेटे की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, पकड़ा गया मुख्य आरोपी

By अनिल शर्मा | Published: May 25, 2022 08:07 AM

घटना के बारे में मीडिया को बताते हुए एसपी कंवर विशाल सिंह ने कहा, मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। हत्या के पीछे प्राथमिक अनुमान व्यक्तिगत दुश्मनी लग रही है। आगे की जांच की जारी है।

