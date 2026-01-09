आपने मुझे धरती पर लाया मां, इतनी सी गलती पर ऐसी सजा?, बिस्तर गीला करने पर 5 साल की सौतेली बेटी के गुप्तांग को स्टील की गर्म चम्मच से दागा

January 9, 2026

पलक्कड़ः पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता नेपाल के नागरिक हैं और एक होटल में काम करते हैं। बच्ची फिलहाल बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।

Highlightsबृहस्पतिवार को सौतेली मां को गिरफ्तार कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। बच्ची की आंगनवाड़ी शिक्षिका ने देखा कि उसे कक्षा में बैठने में दिक्कत हो रही है।

पलक्कड़ः एक महिला ने बिस्तर गीला करने पर पांच साल की अपनी सौतेली बेटी के गुप्तांग को कथित तौर पर स्टील की गर्म चम्मच से दाग दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते उत्तरी केरल जिले के कांजीकोड के पास हुई और इसका पता तब चला जब बच्ची की आंगनवाड़ी शिक्षिका ने देखा कि उसे कक्षा में बैठने में दिक्कत हो रही है। आंगनवाड़ी शिक्षिका ने पुलिस को सूचित किया, जिसने बृहस्पतिवार को सौतेली मां को गिरफ्तार कर उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

महिला बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने बताया कि महिला पर भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के पिता नेपाल के नागरिक हैं और एक होटल में काम करते हैं। बच्ची फिलहाल बाल कल्याण समिति की देखरेख में है।

