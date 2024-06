Orange Alert For Delhi: ओखला अंडरपास में 'मौत', पुलिस ने जांच शुरू की

Highlights बरसात बनी आफत, दिल्ली में 9 की गई जान ओखला अंडरपास में डूबने से हुई एक व्यक्ति की मौत दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

Okhla Underpass: राजधानी दिल्ली के ओखला अंडरपास में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के द्वारा इस बात की जानकारी साझा की गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, ओखला अंडरपास में एक व्यक्ति के पानी में डूब जाने की सूचना पुलिस स्टेशन ओखला औद्योगिक क्षेत्र को मिली।

Delhi | A PCR call regarding one man drowned in water at the Okhla underpass was received at PS Okhla Industrial Area. Police reached the spot and found one unconscious person drowning in water. The deceased was riding a scooter. The person was sent to AIIMS Trauma Centre wherein…