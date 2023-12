Odisha Income Tax raid: शराब कंपनी के खिलाफ 3 दिन से छापेमारी, नकदी से भरे 156 बैग बरामद, 220 करोड़ रुपये जब्त, संबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौध, सुंदरगढ़, राउरकेला, भुवनेश्वर में सर्च

Highlights बैग से बरामद नकदी में से अब तक 20 करोड़ रुपये गिने जा चुके हैं। तीसरे दिन भी छापे मारे और नकदी से भरे 156 बैग बरामद किए। छापेमारी में अब तक 220 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं।

Odisha Income Tax raid: आयकर विभाग ने तीन दिन से सर्च अभियान तेज किया है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में बौध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर छापेमारी की और कंपनी से जुड़े परिसरों से भारी मात्रा में करेंसी नोट बरामद किए। अभी तक 220 करोड़ रुपये जब्त किया है।

आयकर विभाग ने ओडिशा स्थित शराब बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ कर चोरी के आरोप में शुक्रवार को तीसरे दिन भी छापे मारे और नकदी से भरे 156 बैग बरामद किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन बैग से बरामद नकदी में से अब तक 20 करोड़ रुपये गिने जा चुके हैं।

VIDEO | "Unaccounted" cash amounting up to Rs 250 crore is expected to have been recovered during the searches being conducted by the Income Tax Department against an Odisha-based distellery group and its linked entities in Bhubaneswar. The raids, that were launched on December 6… pic.twitter.com/gjxfvXhkYn — Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2023

इसके साथ ही छापेमारी में अब तक 220 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा में छापेमारी के दौरान नकदी से भरे 156 बैग बरामद किए। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘156 बैग में से केवल छह-सात की गिनती की गई, जिसमें 20 करोड़ रुपये की रकम पाई गई।’’

विभाग ने संबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में छापेमारी की। कंपनी ने अभी तक छापे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश की सबसे बड़ी शराब बनाने वाली और बिक्री करने वाली कंपनियों में शुमार ‘बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के बोलांगीर कार्यालय पर छापेमारी के दौरान बृहस्पतिवार को लगभग 200 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए।

Income Tax (I-T) Department conducted raids at Boudh Distilleries Private Limited in Odisha and Jharkhand and recovered huge cache of currency notes from the premises linked to the company till yesterday. According to officials searches are going at Bolangir & Sambalpur in Odisha… pic.twitter.com/A5SWUdDNUm — ANI (@ANI) December 7, 2023

#WATCH | Unaccounted cash amounting up to Rs 250 crore reportedly to have been recovered during the multiple searches being conducted by the Income Tax Department against an Odisha-based distellery. Searches still underway. #ITRaid#ITRaids#Boudh#Liquorpic.twitter.com/waE774g1LT — Argus News (@ArgusNews_in) December 8, 2023

बुधवार को सुंदरगढ़ शहर के सरगीपाली में कुछ घरों, कार्यालयों और शराब उत्पादन इकाई पर छापेमारी की गई थी। आयकर विभाग के पूर्व आयुक्त शरत चंद्र दास ने कहा कि यह ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी जब्ती हो सकती है। दास ने कहा, ‘‘मैंने राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होते कभी नहीं देखी।’’

#WATCH | Odisha: Income Tax conducts raid at the Corporate office of Boudh Distillery Limited, in Khordha, Bhubaneswar. pic.twitter.com/ys3426ou3v — ANI (@ANI) December 7, 2023

