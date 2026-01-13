प्रैक्टिकल परीक्षा के समय यौन उत्पीड़न, किसी से कहा तो फेल करूंगा और करियर पर ग्रहण लगा दूंगा?, बी-फार्मा पाठ्यक्रम की चौथे वर्ष की छात्रा का आरोप, 2 शिक्षक पर मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 13, 2026 14:27 IST2026-01-13T14:26:31+5:302026-01-13T14:27:07+5:30
Noida College: कॉलेज में बी-फार्मा पाठ्यक्रम की चौथे वर्ष की छात्रा का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान संकाय के एक सदस्य ने यौन उत्पीड़न किया।
Noida:उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्धनगर जिला पुलिस ने एक प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने के मामले में संस्थान के एक संकाय सदस्य को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि थाना दादरी पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर संस्थान के दो सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद एक शिक्षक को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज में बी-फार्मा पाठ्यक्रम की चौथे वर्ष की छात्रा का आरोप है कि प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान संकाय के एक सदस्य ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
उसके साथ मारपीट की। प्रवक्ता के मुताबिक, उसने यह भी आरोप लगाया है कि जब उसका एक दोस्त उसे बचाने आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। छात्रा के मुताबिक, जब उसने घटना की जानकारी कॉलेज के प्राचार्य को दी तो उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और कथित रूप से उसे फेल करने और करियर बर्बाद करने की धमकी दी।
छात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें वह अपने साथ हुई घटना को लेकर शिक्षक और प्राचार्य पर आरोप लगाती सुनी जा सकती है। वीडियो में छात्रा ने कहा है कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी।
इस बीच घटना के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने कॉलेज के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर किया। समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर ने अध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और छात्रा को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि इन आरोपों पर संस्थान की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया है।