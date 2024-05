Murder Case: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रंजीत सिंह हत्‍याकांड से बरी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया आदेश

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 28, 2024 11:46 AM

Next

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को बरी कर दिया।