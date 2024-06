Mumbai Shocker: आइसक्रीम में मिली कटी उंगली, शख्स के उड़े होश, खाने जा रहा था..

Highlights मुंबई के मलाड में चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां, एक शख्स के खाने में आइसक्रीम में निकली कटी हुई उंगली अब पुलिस ने जांच शुरू कर दिया

Human Finger in Ice Cream: आप ने अभी तक तो फिंगर चिप्स के बारे में सुना होगा, लेकिन फिंगर आइसक्रीम का मामला सामने आया है। यह बात मुंबई के मलाड क्षेत्र की है, जहां चौंकाने वाला हादसा हुआ, जब ऑर्लेम ब्रेंडन सेराओ (27) ने आइसक्रीम का रैपर खोला और वो खाने जा रहे थे कि तभी उन्हें कटी हुई उंगली मिली। उन्होंने कोन आइसक्रीम बुधवार को ऑनलाइन ऐप 'लिटिल' के जरिए मंगाया था, जिसके बाद उन्हें ये दृश्य देखने को मिला।

उस व्यक्ति ने युम्मो बटरस्कॉच कोन का ढक्कन खोला और इसके बाद आइसक्रीम को एक निकाला, लेकिन जब उनकी जुबान पर कुछ सख्त चीज टकराई, तो उन्हें संदेह हुआ। फिर उन्होंने उसे बाहर निकाला और इसके बाद उन्हें पता चला कि 2 सेंटीमीटर लंबी एक उंगली का टुकड़ा था। सेराओ ये जानते थे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ, क्योंकि वो एक एमबीबीएस भी है।

Gross !! 🤢



A woman found a human finger inside her Icecream cone which she ordered from Yummo Ice Cream, Malad, Mumbai.



FIR Lodged and police took finger for forensic investigation.



Beware of outside food 😢pic.twitter.com/nyJ1S9l7fv